Порошенко подписал закон о закреплении курса Украины на вступление в ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 19 февраля, подписал закон, который закрепляет в конституции курс страны на вступление в ЕС и НАТО.

Как передает «РИА Новости», документ предлагает изъять из переходных положений основного закона норму, которая давала правовые основания для базирования Черноморского флота РФ в Крыму.

В преамбуле конституции страны теперь будет закреплена формулировка о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса». Кроме того, в статье 102 основного закона будет прописано, что президент станет «гaрaнтoм реализации стрaтeгичeского курса государства» на членство в ЕС и НАТО.

Закон вступит в силу на следующий день после опубликования в официальной прессе.

Ранее, 7 февраля, соответсвующие изменения в конституцию одобрила Верховная рада. «За» проголосовали 334 народных депутата при необходимом минимуме в 300 голосов. Инициатором рассмотрения документа стал сам Порошенко.

После смены власти на Украине в результате государственного переворота в феврале 2014 года новое руководство взяло курс на вступление страны в политические и военные объединения западных стран. В первую очередь Киев желает стать членом ЕС и НАТО.

В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определили вступление в НАТО целью внешней политики страны. При этом Порошенко заявлял, что окончательное решение по этому вопросу будет приниматься на референдуме.

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