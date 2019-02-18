Порошенко поблагодарил ЕС за введение новых санкций против России

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Совет Евросоюза за введение антироссийских санкций из-за инцидента в Керченском проливе.

«Рад приветствовать в Киеве доброго друга Украины главу Евросовета Дональда Туска. Очень благодарен Совету ЕС за решение о введении «азовского пакета» санкций, о чем мы договаривались с Дональдом Туском в декабре прошлого года», — написал украинский лидер в Facebook в понедельник, 18 февраля.

Помимо этого, Порошенко поблагодарил Туска за «огромные усилия, приложенные к тому, чтобы Украина вернулась в семью европейских народов».

В понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини сообщила, что новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе могут быть одобрены Евросоюзом в ближайшие две недели.

По предварительным данным, новые ограничения затронут «шесть-семь лиц среднего звена».

Также санкции против РФ планируют расширить США.

Инцидент в Черном море произошел 25 ноября после того, как украинские военные корабли вторглись в российские территориальные воды, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ остановиться и совершив опасные маневры. В результате корабли были задержаны силой. 24 украинских моряка, находившихся на борту, арестованы судом за нарушение госграницы.

В Москве действия кораблей ВМС Украины назвали сознательной провокацией Киева, направленной на создание международного скандала и повышение рейтингов Петра Порошенко в преддверии президентских выборов, которые состоятся 31 марта.