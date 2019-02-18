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В ЕС обозначили срок введения санкций из-за инцидента в Керченском проливе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе могут быть одобрены странами Евросоюза в ближайшие две недели, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини в понедельник, 18 февраля.

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«Могут быть единогласные решения по новым санкциям в следующие пару недель, связанные с последними событиями, а также с санкциями, принятыми в прошлом году», — рассказала она.

По словам дипломата, решение по новым ограничительным мерам будет принято в том случае, если не произойдет никаких «позитивных изменений». Каких именно, она не уточнила, пишет «РИА Новости».

О планах Евросоюза ввести санкции против некоторых граждан России после инцидента в Черном море стало известно 15 февраля. Предположительно они затронут «шесть-семь лиц среднего звена».

Вопрос о введении ограничительных мер против РФ, в частности из-за инцидента Керченском проливе, обсуждают и в США. 13 февраля группа американских сенаторов внесла на рассмотрение конгресса проект под названием «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA).

Документ предполагает введение санкций против госдолга РФ, российских банков, IT-сферы, российских кораблестроителей, нефтяной отрасли России, в частности, в отношении инвестиций в СПГ-проекты и международных проектов с участием РФ, а также персональные санкции против представителей спецслужб, чиновников и бизнесменов.

В Кремле новые антироссийские санкции США сравнили с рэкетом. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ограничительные меры, на которых настаивают конгрессмены, направлены на вытеснение российских компаний с рынка с целью продвижения и укрепления позиций американской продукции.

25 ноября 2018 года три военных корабля Украины вторглись в исторические территориальные воды РФ, проигнорировав требование ФСБ остановиться. Пограничникам пришлось остановить суда силой. В результате инцидента 24 украинских моряка были арестованы. Против них возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы.

Позже президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией и отметил, что среди членов экипажа были двое сотрудников СБУ. По его словам, акция могла быть нацелена на поднятие рейтинга президента Петра Порошенко перед выборами главы государства, которые запланированы на Украине на 31 марта 2019 года.

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