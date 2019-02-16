Лавров рассказал об убытках ЕС от навязанных антироссийских санкций

Страны Евросоюза позволили втянуть себя в бессмысленное противоборство с Россией, и теперь они терпят многомиллиардные убытки от навязанных санкций. Об этом 16 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности.

«В то время как европейцы дали себя втянуть в бессмысленное противоборство с Россией, неся многомиллиардные убытки от навязанных им из-за океана санкционных установок, мир продолжил стремительно меняться», — констатировал глава российского внешнеполитического ведомства. Его цитирует ТАСС.

Министр отметил, что конфронтация не привела к построению единой Европы, а насущные проблемы, такие как окончательное искоренение терроризма и обеспечение устойчивого экономического роста, не получили адекватных ответов.

Таким образом, по словам Лаврова, ЕС в практическом плане утратил монополию на общерегиональную интеграционную повестку, а за счет новых центров в Азиатско-Тихоокеанском регионе перераспределяется баланс сил во всем евразийском пространстве. Он подчеркнул, что теперь Евразийский экономический союз (ЕАЭС) стал неотъемлемой частью геополитического ландшафта. «Над обустройством Евразии энергично работает Пекин, реализующий концепцию «Один пояс, один путь», соответствующие проекты разрабатываются и на площадке Шанхайской организации сотрудничества», — заявил дипломат.

Ранее в этот же день на Мюнхенской конференции по безопасности тему отношений России и Европы затронула канцлер Германии Ангела Меркель. Политик отметила, что ЕС не заинтересован в разрыве всех отношений с Москвой с геостратегической точки зрения.