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Порошенко обвинил Россию в желании «уничтожить украинскую государственность»

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Фото: REUTERS/Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия хочет «уничтожить украинскую государственность». Об этом сообщается на сайте главы Украины.

Соответствующее заявление Порошенко сделал во время встречи с главой Европейского совета Дональдом Туском.

Украинский лидер также отметил, что Кремль якобы пытается создать так называемую «вторую версию Советского Союза».

17 февраля сообщалось, что Порошенко назвал ситуацию на Украине «историей успеха». При этом он считает, что если Киев прекратит военные действия, то Украины не станет.

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