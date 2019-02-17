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Порошенко назвал ситуацию на Украине «историей успеха»

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Фото: REUTERS/Andreas Gebert
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Если Киев прекратит военные действия, Украины не станет, считает президент страны Петр Порошенко.

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«Если Россия прекратит стрелять, то будет мир. Если Украина прекратит стрелять, то Украины не будет», — цитирует «РИА Новости» выступление украинского лидера на Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом, оценивая ситуацию в стране в целом, Порошенко с уверенностью заявил, что «Украина сейчас — это история успеха».

Глава Украины вспомнил про реформы, которые удалось провести в условиях войны. По мнению Порошенко, это «самые глубокие» преобразования в истории страны.

Порошенко является одним из участников Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит с 15 по 17 февраля. В рамках мероприятия украинский лидер встретился с представителем Евросоюза на переговорах по Brexit Мишелем Барнье и попросил его поддержать введение нового пакета санкций против России в связи с керченским инцидентом.

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