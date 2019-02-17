Порошенко назвал ситуацию на Украине «историей успеха»

Если Киев прекратит военные действия, Украины не станет, считает президент страны Петр Порошенко.

«Если Россия прекратит стрелять, то будет мир. Если Украина прекратит стрелять, то Украины не будет», — цитирует «РИА Новости» выступление украинского лидера на Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом, оценивая ситуацию в стране в целом, Порошенко с уверенностью заявил, что «Украина сейчас — это история успеха».

Глава Украины вспомнил про реформы, которые удалось провести в условиях войны. По мнению Порошенко, это «самые глубокие» преобразования в истории страны.

Порошенко является одним из участников Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит с 15 по 17 февраля. В рамках мероприятия украинский лидер встретился с представителем Евросоюза на переговорах по Brexit Мишелем Барнье и попросил его поддержать введение нового пакета санкций против России в связи с керченским инцидентом.