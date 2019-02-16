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Порошенко заявил о планах Киева по сотрудничеству с США по вооружениям

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Фото: REUTERS/Michael Dalder
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Украина рассчитывает на сотрудничество с США в том числе и в оборонной сфере, речь идет и о вопросе поставок всех видов вооружений, заявил глава государства Петр Порошенко на брифинге в Мюнхене.

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Он напомнил о состоявшейся встрече представителей Киева с вице-президентом США Майклом Пенсом и о принятии закона, который позволяет министерству обороны страны обеспечить поставки оружия напрямую. Трансляцию выступления украинского лидера в субботу, 16 февраля, вел телеканал «Прямой».

Порошенко отметил, что на встрече с Пенсом обсудил координацию усилий с Евросоюзом по реакции в связи с инцидентом в Керченском проливе. По мнению президента, США занимают «позицию настоящего друга» Украины, так как более $700 млн дополнительно были направлены на поддержку Киева.

Накануне Порошенко попросил представителя Евросоюза на переговорах по Brexit Мишеля Барнье поддержать введение нового пакета санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе. 15 февраля стало известно, что Евросоюз может ввести ограничительные меры против некоторых граждан России.

25 ноября три военных корабля Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море, проигнорировав требование ФСБ остановиться. Пограничникам пришлось остановить суда силой. 24 украинских моряка арестованы до апреля, против них возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы.

В январе Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по инциденту. Москву и Киев призвали не обострять ситуацию, освободить украинцев и направить группу международных наблюдателей в пролив.

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