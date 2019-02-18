В Госдуме назвали дымовой завесой призывы Климкина «остановить Россию»

Призывы министра иностранных дел Украины Павла Климкина к европейским странам оказать давление на Россию — всего лишь дымовая завеса в преддверии приближающихся президентских выборов в стране. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Накануне, 17 февраля, Климкин призвал страны Европы ввести новые санкции в отношении России и предложил странам Евросоюза представить, чем обернется строительство «Северного потока – 2» для европейских государств.

По его мнению, ситуация с задержанными за нарушение границы украинскими кораблями в Керченском проливе свидетельствует, что Москва ни перед чем не остановится, если на кону будут стоять ее экономические или политические интересы.

«Украинские политики, особенно руководители, каждый день делают заявления все циничнее и циничнее. Это связано с тем, что приближаются выборы (президента Украины. — Ред.) 31 марта. И нужно показать Европе и всему миру, что Украина даже в период предвыборной кампании продолжает бороться со страной-агрессором, которой они считают Россию», — сказал Виктор Водолацкий.

По его мнению, выборы на Украине будут сфальсифицированы в пользу действующего главы государства Петра Порошенко.

«Все нацбатальоны, роты, подразделения уже расписаны по всем городам и селам Украины для того, чтобы на избирательных участках контролировать весь избирательный процесс, чтобы Порошенко остался у власти. Подобные заявления — это дымовая завеса», — подчеркнул депутат.

Устойчивые экономические отношения России и Украины Виктор Водолацкий привел в качестве еще одного довода в пользу политической подоплеки заявления Климкина.

Депутат подчеркнул, что больше всего денег Украина получает в рамках и товарооборота, и по другим направлениям из России, что подтверждается всеми экономическими исследовательскими структурами.

«Больше, чем Россия, никто сегодня не отправляет на Украину и товарной продукции, и денежной массы. Если бы Россия жестко перекрыла все каналы, то давно там уже бы наступил и голод, и Майдан уже, может быть, новый прошел», — заключил парламентарий.

Между тем 18 февраля глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе могут быть одобрены странами Евросоюза в ближайшие две недели.

25 ноября три военных корабля Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море, проигнорировав требование ФСБ остановиться. Пограничникам пришлось остановить суда силой. 24 украинских моряка арестованы до апреля, против них возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы.

В январе Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по инциденту, в которой призвала Москву и Киев не обострять ситуацию. Кроме того, ПАСЕ потребовала освободить задержанных украинцев и направить группу международных наблюдателей в пролив.