Климкин призвал Европу «остановить» Россию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал страны Европы к жесткости в отношении России и заявил, что Москва ни перед чем не остановится, если на кону будут стоять ее экономические или политические интересы. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал 18 февраля в социальной сети Facebook.

Он обвинил Россию в открытой агрессии против украинских кораблей, которые были задержаны после незаконного вторжения в территориальные воды РФ 25 ноября прошлого года. «Россия в очередной раз показала, что ни перед чем не остановится, если на кону будут стоять ее экономические или политические интересы. Если сама не остановится, то ее нужно остановить», — заявил Климкин.

Кроме того, глава МИД Украины понадеялся, что недавние визиты министров стран Балтийского региона в Мариуполь дали им «яркую картину того, насколько маниакально Россия пытается обескровить Приазовье», и призвал их к жесткому ответу в адрес Москвы. По его мнению, они должны способствовать введению новых антироссийских санкций и освобождению украинских моряков.

Между тем 18 февраля глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе могут быть одобрены странами Евросоюза в ближайшие две недели.

25 ноября три военных корабля Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море, проигнорировав требование ФСБ остановиться. Пограничникам пришлось остановить суда силой. 24 украинских моряка арестованы до апреля, против них возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы.

В январе Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по инциденту, в которой призвала Москву и Киев не обострять ситуацию. Кроме того, ПАСЕ потребовала освободить задержанных украинцев и направить группу международных наблюдателей в пролив.