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Климкин упрекнул в «диванном» восприятии отношений Украины и РФ

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Фото: РИА Новости/Николай Лазаренко
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил раздражение из-за того, что, по его мнению, отношения между Киевом и Москвой многие воспринимают как кино. Такие выводы он сделал по итогам визита на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

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«Российская агрессия против Украины по-прежнему рассматривается многими как драматический фильм, который они смотрят из своей комфортной диванной реальности», — возмутился политик в своем Facebook. 

Вместе с тем он считает, что больше становится тех, кто считает, что «дальше так быть не может» и с Россией нужно «что-то делать». 

«Окончательного ответа, что и как нужно делать, пока нет. Как и нет ответа, как противостоять тенденции, что мир становится все более опасным. Но понимание источника этой опасности есть почти у всех», — подытожил дипломат. 

Климкин также пошутил, что хотя безопасности в этом мире становится меньше, а форумов о безопасности — всё больше и больше. Он предположил, что такими темпами мир «рискует быть очень злым».

Отношения между Россией и Украиной резко ухудшились в 2014 году после госпереворота в республике и проведения референдума в Крыму о присоединении к РФ. Киев не признает итоги референдума и считает полуостров своей оккупированной территорией. Москва подчеркивает, что голосование соответствовало нормам международного права.

Весной того же 2014 года начался вооруженный конфликт в Донбассе. Жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию. Москва неоднократно подчеркивала, что не участвует в конфликте.

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