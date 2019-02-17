Курц напомнил о хороших отношениях с РФ перед встречей с Трампом

Австрия традиционно поддерживает хорошие связи с Россией, заявил австрийский канцлер Себастьян Курц в интервью газете Presse am Sonntag.

«Австрия как маленькая, но сильная экспортная страна заинтересована в хороших отношениях с Западом и Востоком. С Россией у нас традиционно хорошие контакты», — цитирует его ТАСС.

По словам политика, США, напротив, в последнее время уделяли Австрии меньше внимания, но сейчас являются вторым по важности экономическим партнером после Германии.

Как пояснил Курц, Вена и Вашингтон придерживаются разных взглядов по многим вопросам внешней политики, к примеру, в отличие от США Австрия поддерживает ядерную сделку с Ираном. При этом он положительно оценил старания американского лидера Дональда Трампа по мирному урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

В среду, 20 февраля, канцлер Австрии встретится с Трампом. Политики обсудят двусторонние отношения, изучат новые возможности для трансатлантического партнерства и рассмотрят проблемы энергетической безопасности.

Между тем глава МИД Австрии Карин Кнайсль сообщила, что руководство Евросоюза уже приняло решение по вопросу введения новых санкций против России из-за ареста украинских судов в Керченском проливе. Предположительно Брюссель намерен ввести санкции против «шести-семи лиц среднего звена».