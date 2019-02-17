В аэропорту Мюнхена застали одиноко бродившего Кличко

Журналисты украинского издания «Страна.ua» заметили в аэропорту Мюнхена мэра Киева Виталия Кличко, который одиноко бродил по воздушной гавани.

Градоначальник возвращался в Киев с международной конференции по безопасности. Чиновник был одет в клетчатую рубашку, кардиган и джинсы, а в руках держал небольшой дорожный чемодан и пальто.

В то время как Кличко слушал музыку на телефоне и стоял у панорамного окна, к нему кинулись украинцы и стали делать с ним селфи. Политик никому не отказал.

В Киев Кличко летел рейсом авиакомпании LuftHansa. По словам очевидцев, после посадки он прошел в бизнес-класс.

Ранее в январе в Сети появилось видео, на котором Виталий Кличко не может выговорить слово digitalization («цифровизация»). Аудитория пыталась помочь бывшему спортсмену с произношением, однако без успеха.