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В аэропорту Мюнхена застали одиноко бродившего Кличко

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Фото: strana.ua
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Журналисты украинского издания «Страна.ua» заметили в аэропорту Мюнхена мэра Киева Виталия Кличко, который одиноко бродил по воздушной гавани. 

Градоначальник возвращался в Киев с международной конференции по безопасности. Чиновник был одет в клетчатую рубашку, кардиган и джинсы, а в руках держал небольшой дорожный чемодан и пальто. 

В то время как Кличко слушал музыку на телефоне и стоял у панорамного окна, к нему кинулись украинцы и стали делать с ним селфи. Политик никому не отказал.

В Киев Кличко летел рейсом авиакомпании LuftHansa. По словам очевидцев, после посадки он прошел в бизнес-класс.

Ранее в январе в Сети появилось видео, на котором Виталий Кличко не может выговорить слово digitalization («цифровизация»). Аудитория пыталась помочь бывшему спортсмену с произношением, однако без успеха.

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