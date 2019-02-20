«Укроборонпром» назвали главным должником по зарплатам на Украине

Глава украинской государственной службы по вопросам труда (Гоструд) Роман Чернега заявил, что концерн «Укроборонпром», объединяющий основные предприятия оборонно-промышленного комплекса страны, оказался крупнейшим должником по зарплатам по итогам 2018 года, сообщает 20 февраля агентство УНИАН.

По данным ведомства, «Укроборонпром» вовремя не выплатил своим работникам около 400 млн гривен (почти $15 млн). При этом совокупный долг украинских предприятий по зарплатам в прошлом году составил свыше 2,6 млрд гривен (более $95 млн).

О том, что на «Укроборонпроме» появились проблемы с выплатами зарплат, стало известно в начале января. Тогда сообщалось, что у порядка десяти предприятий и конструкторских бюро концерна образовались долги перед сотрудниками. В некоторых случаях зарплаты не выплачивались в течение нескольких лет.

19 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который закрепляет в конституции курс страны на вступление в Европейский союз и НАТО. В тот же день он внес в Верховную раду законопроект о допуске на Украину иностранных военных, которые должны принять участие в совместных учениях.