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На Украине «борщевая инфляция» в 7 раз превысила официальную

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Фото: Depositphotos
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На Украине стоимость ингредиентов для борща со свининой выросла за год на 16%, для постного борща — на 70%. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в своем Facebook. 

Как пояснил специалист, по состоянию на январь 2019 года это классическое украинское блюдо обходится в среднем по стране в 104,8 гривны (около $3,8), в то время как годом ранее его стоимость составляла 89,9 гривен ($3,3).

Он уточнил что расчет проводили по классическому рецепту: 600 г свинины, по полкило картошки и свеклы, 300 г капусты, по 200 г морковки и лука, 3 л воды, специи, 200 г сметаны и головка чеснока в 50 г. 

Стоимость постного борща посчитали без мяса и сметаны. За год его цена подросла на 9,6 гривен ($0,35) и теперь в среднем по стране он обходится в 23,3 гривны ($0,86 доллара), тогда как в прошлом году — в 13,7 гривен ($0,5). 

«Борщевая инфляция в семь раз выше официальной (за 2018 год она составила 9,8%. — Ред.)», — резюмировал Дорошенко.

Ранее в феврале украинские эксперты зафиксировали беспрецедентный рост цен на сало. Так, с 2014 года этот традиционный для Украины продукт подорожал на 25%

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