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В Крыму назвали ситуацию на Украине «историей провала»

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отреагировал на заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что нынешнее положение в стране представляет собой «историю успеха».

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Свое заявление украинский лидер сделал в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Порошенко, в частности, вспомнил про реформы, которые удалось провести в условиях войны. По его мнению, это были «самые глубокие» преобразования в истории страны.

«На мой взгляд, история успеха на Украине заканчивается рамками сознания самого Порошенко и только где-то там эту историю и можно найти. На самом деле современная Украина представляет историю провала», — сказал депутат, его слова приводит RT

Ганжара пояснил, что государственный переворот 2014 года привел Украину к тому, что она стала беднейшим государством Европы, а население находится на грани выживания. 

Вместе с тем народный избранник обратил внимание, что Порошенко и политическая элита значительно обогатились и укрепили влияние. 

«Но я надеюсь, что время расставит нужные акценты для украинского народа и когда-нибудь он начнет писать свою историю успеха без отрыва от России», — подытожил Ганжара. 

21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, майдан Незалежности заняли сторонники евроинтеграции. Площадь в центре Киева стала эпицентром борьбы силовиков и радикалов, в ходе которой погибло более 100 человек. Массовые акции привели к смене власти в стране, в результате чего новое руководство взяло курс на евроинтеграцию Украины. 

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