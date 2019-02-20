Украинский министр сравнил экономику страны с футболом

Министр социальной политики Украины Андрей Рева сравнил ситуацию в экономике страны с футбольным матчем. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

«Пример: представьте себе… футбольный матч. Играет прекрасный форвард, например, наш Андрей Ярмоленко. В один момент он получает травму… Так и тут: падение экономическое может произойти очень быстро — в результате войны, оккупации, агрессии...», — цитирует Реву RT.

Министр заявил, что экономика страны проходит длительную реабилитацию после конфликта в Донбассе и еще неизвестно, когда она вернется «на поле».

5 февраля президент Украины Порошенко заявил, что большинство украинцев «выживает, а не живет», и возложил ответственность за экономический упадок в стране на Москву, которая «закрыла свои рынки для украинских товаров».

6 февраля член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов назвал заявления Порошенко о вине России в бедности украинцев попыткой свалить на кого-то свои провалы в экономике.