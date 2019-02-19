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Украина запретила ввоз еще 19 российских книг

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Госкомитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) во вторник, 19 февраля, запретил на территории страны продажу еще 19 российских книг, в которых якобы присутствуют «признаки пропаганды государства-агрессора», а также коммунистическая символика. Об этом сообщается на сайте Госкомтелерадио.

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Отмечается, что из-за упоминания «властных структур РФ» под запрет попала книга бизнес-консультанта Сергея Бехтерева «Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом». Также в страну не разрешают ввозить «Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач» Игоря Намаконова, в которой «словно мантра» повторяются слова «Россия удивительная и удивляющая страна, а мы, ее граждане, удивительные люди».

Помимо этого, в список вошли «Грузинская кухня: любовь на вкус» журналистки Нино Билиходзе, «Записки практикующей ведьмы» Натальи Малиновской, «Мир викингов. Повседневная жизнь Детей Одина» Мартина Догерти и некоторые детские книги советских авторов, в которых, по мнению комитета, присутствует российская и советская символика.

1 февраля Госкомтелерадио запретил ввоз в страну 13 книг из России, среди которых учебник английского языка и книга писателя Сергея Довлатова, которая попала под запрет из-за упоминания актера Сергея Безрукова в предисловии. Минкульт Украины внес его в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности.

В конце ноября прошлого года Госкомтелерадио внесло в список запрещенных к ввозу еще восемь книг, изданных в России и, по мнению комитета, содержащих признаки пропаганды. В него вошли в том числе книга американского астронавта Скотта Келли «Стойкость: мой год в космосе» (восхваление российской космонавтики) и учебное пособие «Дедушкины советы пчеловоду» Евгения Гребенникова.

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