Арестованные украинские моряки пройдут углубленное медобследование

Украинским морякам, которые были задержаны после незаконного вторжения военных судов Украины в территориальные воды России в Азовском море, проведут углубленное медицинское обследование в московских больницах. Об этом 19 февраля сообщила «Известиям» уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, задержанного Андрея Артемьева уже направили для прохождения обследования в 1-ю Градскую больницу в Москве. Для этого руководство СИЗО «Лефортово» и следствие ФСБ провело переговоры с городским департаментом здравоохранения. Еще двух задержанных — Андрей Эйдера и Василия Сороку — направят на осмотр в 1-ю Градскую больницу и 4-ю городскую поликлинику 21 февраля.

Как уточнила Москалькова, эти медучреждения были выбраны с учетом наличия высококвалифицированных специалистов и оборудования. «Наше конструктивное сотрудничество в деле защиты прав человека и помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, помогает эффективно разрешать самые непростые проблемы: достаточно вспомнить историю с объявившим голодовку осужденным за терроризм Олегом Сенцовым», — подчеркнула омбудсмен.

Уполномоченный также отметила, что украинским морякам своевременно проведут углубленное лечение, если такая необходимость будет выявлена в ходе обследования.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки.

В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело. При обыске на кораблях обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. Все моряки пробудут в СИЗО до 24 апреля этого года.

Как заявили задержанные, у них нет претензий к условиям содержания в изоляторе— в камерах находятся по два человека, есть холодильники, телевизоры, много еды, к ним поступают передачи. На отношения с сокамерниками и сотрудниками СИЗО моряки также не жаловались. В случае каких-либо проблем со здоровьем лечение украинцы получают в полном объеме.