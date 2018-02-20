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Россияне верят в дружбу с Украиной

По данным ВЦИОМ, 72% граждан РФ продолжают наблюдать за происходящим в соседнем государстве
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Фото: Global Look Press/Caro/Schwarz
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Интерес россиян к политическим событиям на Украине остается высоким. Сейчас за ними следят 72% участников опроса ВЦИОМ, с результатами которого ознакомились «Известия». Спустя четыре года после смены власти в Киеве 75% граждан РФ уверены, что для соседней страны это было негативным событием. В результате ее отношения с Россией ухудшились и остаются напряженными и враждебными по сей день, отметили респонденты. В то же время опрошенные считают, что в будущем ситуация обязательно изменится в лучшую сторону.

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Оценивая события 2014 года, 26% опрошенных заявили социологам, что на Украине произошла революция или государственный переворот. 8% назвали случившееся спланированной провокацией и катастрофой для страны, 7% расценивают это как захват власти и бандитизм, а еще 6% считают эти события гражданской войной, в которой пострадали невинные люди.

Нынешние события на Украине многие россияне также оценили в негативном ключе. Среди ответов — бардак (16%), гражданская война (12%), упадок и кризис (8%), анархия и хаос (7%). 5% опрошенных назвали текущую ситуацию беспределом и развалом страны.

Из-за Евромайдана Украина только проиграла, заявили 75% респондентов. Только 2% опрошенных положительно оценили его последствия, а еще 13% не заметили никаких перемен.

По сравнению с январем 2014 года стало больше тех, кто называет отношения России и Украины напряженными. Четыре года назад такой ответ давали 16%, в феврале 2018 года их число увеличилось до 40%. С 2% до 22% выросло и число граждан, которые считают отношения двух стран враждебными.

При этом уменьшилась доля тех, кто считает отношения Киева и Москвы нейтральными (с 28% до 11%) и прохладными (с 23% до 13%). Гораздо меньше респондентов верят в дружеские (4% и 7%) и добрососедские (9% и 4%) связи двух стран.

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49% отмечают, что отношения государств в течение последнего года практически не изменились. В то же время 34% считают, что они становятся всё более напряженными, заметно ухудшаются. Лишь 7% говорят о постепенной нормализации.

В будущее россияне смотрят позитивнее: 40% уверены, что у России с Украиной рано или поздно, но восстановятся союзнические отношения. По мнению еще 38%, они нормализуются, но дружескими и братскими, как раньше, уже не станут. 10% участников опроса ВЦИОМ уверены, что ситуация с диалогом двух стран будет постоянно ухудшаться, так как Украина стремится теснее интегрироваться с Западом.

Комментируя результаты опроса, руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов обратил внимание на веру россиян в то, что отношения с соседней страной наладятся.

— Российское общество не теряет надежды как минимум на «худой мир». Как настроены украинцы, сказать сложнее: информация об украинском общественном мнении доходит до нас крайне противоречивая, — уточнил социолог.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов полагает, что россияне верят в улучшение отношений с Украиной, так как считают, что «мы — один, фактически разделенный обстоятельствами народ».

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Россию и Украину многое связывает — история, культура, мировоззрение, родственные и дружеские отношения, и одномоментно от всего этого отказаться нельзя, подчеркнул политолог Антон Хащенко.

— Кто бы что ни говорил, но мы нация оптимистов. Тем более все прекрасно понимают, что нынешнее враждебное отношение Украины к России связано с конкретными элитами и людьми, находящимися сегодня там во власти. И рано или поздно здоровая часть общества — неважно, желающая интегрироваться в ЕС или выступающая за возобновление старых связей с Россией в пику европейской интеграции — ее поменяет, — сказал эксперт.

По мнению руководителя Политической экспертной группы Константина Калачева, на примирение государств будут работать соображения выгоды и традиции, хотя травма после Евромайдана останется серьезная.

— Впрочем, мы же едем в Грузию, несмотря на признание Россией Южной Осетии и Абхазии. Человеческие отношения, исторические связи и выгоды от сотрудничества берут верх, — подчеркнул политолог.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проходил 15 и 16 февраля 2018 года. Участие в нем приняли 2 тыс. человек. Социологи общались с ними по телефону.

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