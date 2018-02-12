Китайцы нравятся россиянам больше

За последние месяцы россияне стали не так остро воспринимать США, Евросоюз и Украину. Однако в целом отношение к этим странам остается негативным, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром». По данным исследования, с которым ознакомились «Известия», лучше всего граждане РФ относятся к Китаю, Израилю и Грузии. Россияне понимают, что между Москвой и Вашингтоном продолжается «вялотекущая» конфронтация, объясняют эксперты.

Социологи стабильно фиксируют негативное отношение россиян к США. В январе 2018 года в ходе опроса «Левада-центра» 52% респондентов дали негативные оценки Соединенным Штатам, положительно эту страну оценили лишь 26% опрошенных. Во время предыдущего исследования, в декабре 2017-го, против США были настроены 60% участников опроса, о хорошем отношении заявляли только 24%.

Свою позицию граждане объясняют различными факторами. Большинство (44%) из тех, кто негативно оценил США, обосновали это агрессивным поведением страны на мировой арене. По их мнению, американцы «хотят подчинить себе весь мир», выступают в роли «мирового жандарма» и «разжигают войны». Еще 35% респондентов аргументировали свой ответ агрессией США в адрес России. Об американских санкциях против РФ россияне почти не вспоминают — всего 9% заявили, что не любят США именно из-за введенных экономических ограничений.

Для хорошего отношения к Штатам тоже нашлось несколько различных причин. Так, 19% объяснили положительную оценку тем, что это богатая страна с сильной экономикой и «люди там живут хорошо». Еще 16% аргументировали свою симпатию высоким уровнем технологического развития. Некоторые отметили, что в США живут «такие же люди, как и мы» (13%) или что там «хорошие люди, это политики плохие» (12%). 10% относятся к стране положительно, так как Штаты не сделали им лично ничего плохого, а еще 19% и вовсе не смогли объяснить свой позитив в отношении североамериканского государства.

Восприятие Евросоюза за прошедший месяц хоть и немного улучшилось, но в целом остается негативным: такие оценки ЕС дали 46% опрошенных, позитивные — 32%. Похожие цифры социологи получили и по Украине: 47% россиян признались, что испытывают к этой стране негатив, при этом еще у 35% опрошенных соседнее государство вызывает позитивные эмоции.

70% респондентов признались в хорошем отношении к Китаю, не нравится КНР только 13% россиян. Грузия также вызывает больше положительных (52%) чувств, чем отрицательных (24%). Похожий настрой зафиксирован и по отношению к Израилю — 59% и 17% соответственно.

Пик конфликта с США, который приходился на конец 2014-го – начало 2015 года, уже миновал, отмечает социолог «Левада-центра» Денис Волков, комментируя данные опроса.

— Потом был спад, надежд добавило избрание Дональда Трампа. Сейчас конфликт всё равно сохраняется, новые события добавляют эмоций, но быстро забываются. Однако граждане понимают, что конфронтация продолжается. Просто она уже не на горячих эмоциях, а вялотекущая, — уточнил эксперт.

Он обратил внимание, что исследование проводилось с 19 по 23 января 2018-го — до публикации так называемого кремлевского списка с нежелательными для США персонами. Реакция на него будет видна в следующих опросах — негатива снова станет больше, полагает социолог.

А вот отношение к Украине, по мнению эксперта, должно нормализоваться.

— Людей, которые следят за конфликтом, стало меньше. Идет нормализация отношения в отсутствие серьезных информационных поводов. Из ТВ-новостей ушла негативная повестка. Если не будет негативных поводов, то отношение выровняется, — уверен Денис Волков.

Политконсультант Дмитрий Фетисов считает, что изменения в настроениях связаны в первую очередь с текущей информационной повесткой.

— В измеряемый период было информационное затишье в скандале с МОКом, от внешнеполитической повестки россиян отвлекли события, связанные с президентскими выборами и новогодними каникулами. Всё это и привело к снижению негатива в адрес США, ЕС и Украины, — полагает эксперт.

Дмитрий Фетисов также прогнозирует дальнейший рост негатива. По его мнению, Олимпиада будет напоминать о допинговом скандале, инициатором которого россияне как раз считают США, а свое отношение к Соединенным Штатам проецируют на ЕС и Украину.

Для существенного изменения оценок сейчас нет весомых причин, уверен вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. Ситуативные перемены он объясняет возросшей надеждой на улучшения в контактах с внешним миром. Однако, по словам эксперта, новые внешнеполитические факторы могут привести и к обратной динамике.

В исследовании «Левада-центра» приняли участие 1,6 тыс. человек из 137 населенных пунктов 48 регионов РФ. Социологи проводили опрос на дому.