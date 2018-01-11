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Осуждающих аборты россиян стало втрое больше

Большинство граждан также не одобряет супружеские измены и однополые отношения
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Фото: ТАСС/Вергун Антон
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Доля граждан, считающих аборт недопустимым, за 20 лет выросла с 12% до 35%. Также среди россиян значительно больше стало тех, кто безоговорочно осуждает супружеские измены и однополые отношения. При этом у мужчин более лояльные установки, чем у женщин, особенно если речь заходит о сексуальных связях вне брака. Такие данные были получены социологами «Левада-центра». По мнению экспертов, изменение общественного мнения свидетельствует об укреплении традиционных семейных ценностей.  

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Всероссийский опрос «Левада-центра», проведенный в конце декабря 2017 года, показал, что большинство россиян (68%) осуждают внебрачные сексуальные отношения семейных людей (сумма позиций «это всегда предосудительно» и «это почти всегда предосудительно»). В 1998 году так ответили 50% опрошенных. С 68% до 83% выросла доля тех, кто не одобряет однополые отношения. А респондентов, для которых недопустимы аборты, даже если они обусловлены низкими доходами семьи, стало 35% против 12% в 1998 году. 

Женщины отличаются большей строгостью взглядов. Среди них в 2017-м 77% считали сексуальные связи вне брака предосудительными. А среди мужчин эта доля составила 57%.

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Разница между количеством женщин и мужчин, осуждающих однополые связи, практически незаметна (83% и 82% соответственно). А вот к абортам представительницы прекрасного пола относятся более категорично. Искусственное прерывание беременности, даже если семья имеет очень низкий доход и не может себе позволить иметь больше детей, считают предосудительным 37% женщин и 31% мужчин.

— Что касается мнения относительно абортов из-за финансового неблагополучия, то разницы в позиции молодых (до 30 лет) и более взрослых женщин нет. Прослеживается только общий тренд на рост консервативных оценок: если раньше каждая пятая считала такой аборт предосудительным, то теперь — каждая третья, — пояснила социолог «Левада-центра» Карина Пипия.

Она добавила, что респондентки из малых городов и сел более лояльны к абортам из-за низких доходов. 

Президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов рассказал «Известиям», что за последние 25 лет в России в восемь раз снизилось число абортов — примерно с 5 млн до 600 тыс. в год. Этому способствовал целый комплекс мер. Это, например, экономическая поддержка государством семей с детьми, создание центров по поддержке беременных женщин в сложной ситуации, развитие контрацепции и просветительская работа о вреде искусственного прерывания беременности.

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— Мы идем в правильном направлении. Главное — не дергаться и не запрещать искусственное прерывание беременности, потому что это приведет к росту количества криминальных абортов и материнской смертности, — уверен эксперт.

Научный директор Независимого института семьи и демографии Игорь Белобородов считает, что изменение общественного мнения относительно абортов — результат госполитики и просветительской работы Русской православной церкви.

— Если для советской женщины 3–4 аборта — это было нормально, то сейчас пришло новое поколение матерей, которое к такому не готово, — отметил эксперт.

По его мнению, рост общественного осуждения абортов и супружеских измен — это признаки укрепления традиционных семейных ценностей.

По данным опроса «Левада-центра», в конце 2017 года 54% россиян были согласны с утверждением, что дело мужа — зарабатывать деньги, а дело жены — вести домашнее хозяйство и заниматься семьей.

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