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Украина запретила ввоз российского пособия по пчеловодству

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Фото: РИА Новости/Александр Мазуркевич
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Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания внес в список запрещенных к ввозу еще восемь книг, изданных в России. По мнению Киева, издания содержат признаки пропаганды.

«Отказ дан на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».

В список вошли художественные книги «Кимка и компания» Натальи Евдокимовой, «45 татуировок личности. Правила моей жизни» Максима Батирева, «Про Белочку и Тамарочку» Леонида Пантелеева. Кроме того, в перечень включено учебное пособие «Дедушкины советы пчеловоду» Евгения Гребенникова, три учебных пособия по психологии, где, по мнению комитета, «пропагандируются мифы про Россию» и книга американского астронавта Скотта Келли «Стойкость: мой год в космосе». По мнению экспертов, в ней восхваляется Россия и российская космонавтика.

23 ноября в список запрещенных были внесены пять изданных в России энциклопедий и справочников. Среди них «Большая энциклопедия ножей мира», «Оружие. Большой иллюстрированный гид», «Книги о вкусной и веганской пище», «Гоа. Путеводитель» и «Барселона». В них комитет обнаружил «пропаганду оружия, щедро украшенного коммунистической символикой», которая запрещена на территории Украины, а также «пропаганду «русского мира» и воспевание «любви русского человека к боевому оружию».

В июне стало известно о том, что украинские власти разрабатывают закон о полном запрете ввоза российских книг на территорию страны.

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