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Захарова прокомментировала запрет Украины на книги о веганской еде

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Фото: РИА Новости/Григорий Василенко
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова была удивлена, увидев очередной список книг, которые теперь запрещены на территории Украины. Об этом она написала на своей странице Facebook 23 ноября.

«Огонь, а не новости. Веганская еда-то чем безопасности Украины угрожает? Что следующее? «Азбука в картинках» или либретто «Лебединого озера»? — спрашивает Захарова.

Ранее 23 ноября сообщалось, Госкомтелерадио запретил ввозить на территорию Украины еще пять книжных изданий из России. В этот список вошли энциклопедии и справочники, среди которых «Большая энциклопедия ножей мира», «Оружие. Большой иллюстрированный гид», «Книги о вкусной и веганской пище», «Гоа. Путеводитель» и «Барселона». По мнению Киева, перечисленные издания несут «пропагандистский характер страны-агрессора».

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