Захарова прокомментировала запрет Украины на книги о веганской еде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова была удивлена, увидев очередной список книг, которые теперь запрещены на территории Украины. Об этом она написала на своей странице Facebook 23 ноября.

«Огонь, а не новости. Веганская еда-то чем безопасности Украины угрожает? Что следующее? «Азбука в картинках» или либретто «Лебединого озера»? — спрашивает Захарова.

Ранее 23 ноября сообщалось, Госкомтелерадио запретил ввозить на территорию Украины еще пять книжных изданий из России. В этот список вошли энциклопедии и справочники, среди которых «Большая энциклопедия ножей мира», «Оружие. Большой иллюстрированный гид», «Книги о вкусной и веганской пище», «Гоа. Путеводитель» и «Барселона». По мнению Киева, перечисленные издания несут «пропагандистский характер страны-агрессора».