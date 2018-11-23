На Украине запретили читать изданные в РФ справочники и путеводители

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввозить на территорию страны еще пять книжных изданий из России. Об этом 22 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Госкомтелерадио отказал украинским предпринимателям — ООО «Форс Украина» и ООО «Дресс Шоу» — в выдаче разрешений на ввоз с территории РФ пяти книг. Отказ предоставлен на основании заключения экспертного совета», — говорится в сообщении.

В списке оказались энциклопедии и справочники, которые, по мнению Киева, носят «пропагандистский характер страны-агрессора». Среди них «Большая энциклопедия ножей мира», «Оружие. Большой иллюстрированный гид», «Книги о вкусной и веганской пище», «Гоа. Путеводитель» и «Барселона».

В запрещенных изданиях эксперты Госкомтелерадио нашли «пропаганду оружия, щедро украшенного коммунистической символикой», которая запрещена на территории Украины, а также «пропаганду «русского мира» и воспевание «любви русского человека к боевому оружию».

В начале 2017 года на Украине вступил в силу закон, который ограничивает ввоз в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания». Так, под запретом оказались книги российских писателей Сергея Васильева «На разломе двух времен», Тима Скоренка «Изобретено в России: История русской изобретательной мысли от Петра I до Николая II» и Алексея Волкова «Шаги Командора».

В июне стало известно о том, что украинские власти разрабатывают закон о полном запрете на ввоз российских книг на территорию страны.