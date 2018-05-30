Украинские власти запретили ввоз книг еще трех российских писателей

Госкомтелерадио Украины запретило ввозить на территорию страны книги российских писателей Сергея Васильева «На разломе двух времен», Тима Скоренка «Изобретено в России: История русской изобретательной мысли от Петра I до Николая II» и Алексея Волкова «Шаги Командора». Об этом сообщается на сайте ведомства.

После заключения экспертов комиссия признала, что «книги содержат материалы, пропагандирующие государство-агрессора, имперские геополитические доктрины, которые предусматривают объединение народов вокруг государства-агрессора».

В начале 2017 года на Украине вступил в силу закон, ограничивающий ввоз в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания». Правительством утвержден порядок обязательного изъятия из обращения произведенной в России издательской продукции без соответствующего разрешения украинских властей.

В феврале Госкомтелерадио признало опасными для украинских читателей книгу-раскраску для детей из серии «Сто точек. Соедини и нарисуй». Основанием для запрета стали данные книжки «Отпечатано в России. Республика Крым». Ранее «за антиукраинское содержание» под запрет попали книги «Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях» и «Богатырские русские сказки», а также пьесы Эдварда Радзинского.

В январе этого года Верховная рада приняла закон «Об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». Документ, в частности, закрепляет за Россией статус «государства-агрессора».