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В Кувейте запретили роман Достоевского

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Muhammed Ayaan
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Власти Кувейта запретили около тысячи литературных произведений, в число которых попал роман русского писателя Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на руководителя Кувейтского международного книжного фестиваля Саада аль-Анзи.

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По его словам, всего под запрет попали 948 книг. Все они не прошли проверку комитета по цензуре, который действует в стране в соответствии с законом от 2006 года.

Как сообщает издание, за последние пять лет в Кувейте было запрещено около 4 тыс. книг, в том числе роман французского писателя Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» и книга нобелевского лауреата колумбийца Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества».

При этом к нарушениям в области литературы и журналистики власти страны относят оскорбление ислама, угрозу национальной безопасности, совершение «аморальных действий» и «подстрекательство к беспорядкам».

Вместе с тем газета отмечает, что в 1970–1980-е годы Кувейт был издательским центром ближневосточного региона. Здесь выходило в свет множество научно-популярных и художественных книг, а также влиятельный интеллектуальный журнал «Аль-Араби». Ситуация изменилась в последние годы с получением религиозными консерваторами большинства в парламенте.

В августе стало известно, что Госкомтелерадио Украины расширило перечень российских изданий, запрещенных в стране, до 193 книг. На Украине запрещены книги Захара Прилепина, Эдуарда Лимонова, Александра Дугина, Анатолия Терещенко и других авторов.

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