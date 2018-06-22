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Закон о полном запрете книг из России разрабатывают на Украине

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Christian Reister
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Украинские власти разрабатывают закон о полном запрете на ввоз российских книг на территорию страны, сообщает «Укринформ».

По словам первого заместителя председателя Государственного комитета по вопросам телерадиовещания Украины Богдана Червака, санкции в отношении десяти российских издательств будут введены уже в ближайшее время. По мнению комитета, они распространяют антиукраинскую литературу, а под санкциями не смогут осуществлять финансовые операции на Украине и ввозить любые книги, сообщает телеканал «Звезда».

Червак также подчеркнул, что согласно разрабатываемому закону ввоз книг из России будет полностью запрещен. Политик поделился, что поддерживает эту идею и планирует добиваться принятия закона в Верховной раде.

30 мая украинские власти запретили ввоз книг трех российских писателей, а в феврале Госкомтелерадио признало опасной для украинских читателей книгу-раскраску для детей из серии «Сто точек. Соедини и нарисуй».

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