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Сейм Латвии запретил обучать на русском в частных вузах и колледжах

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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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Сейм Латвии 21 июня принял в окончательном чтении поправки к закону о вузах, запрещающие обучение на русском языке в частных вузах и колледжах, сообщает «РИА Новости».

Теперь законопроект, который подготовили в министерстве образования и науки, должен утвердить президент страны Раймондс Вейонис.

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Согласно документу, в частных вузах и колледжах после 1 января 2019 года запрещается принимать студентов на программы с русским языком.

В Латвии около трети студентов частных вузов в 2017 году учились на русском языке. Русский язык родной для 40% населения, но имеет статус иностранного. В стране есть один государственный язык — латышский.

При этом обучение в вузах по-прежнему можно будет вести на одном из языков Евросоюза.

В Латвии в начале апреля вступили в силу поправки к закону об образовании, которые предусматривают перевод всех школ на латышский язык обучения к 2021/22 году.

В этой связи в Риге прошло массовое шествие против перевода обучения в школах национальных меньшинств на латышский язык.

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