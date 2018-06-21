Сейм Латвии запретил обучать на русском в частных вузах и колледжах

Сейм Латвии 21 июня принял в окончательном чтении поправки к закону о вузах, запрещающие обучение на русском языке в частных вузах и колледжах, сообщает «РИА Новости».

Теперь законопроект, который подготовили в министерстве образования и науки, должен утвердить президент страны Раймондс Вейонис.

Согласно документу, в частных вузах и колледжах после 1 января 2019 года запрещается принимать студентов на программы с русским языком.

В Латвии около трети студентов частных вузов в 2017 году учились на русском языке. Русский язык родной для 40% населения, но имеет статус иностранного. В стране есть один государственный язык — латышский.

При этом обучение в вузах по-прежнему можно будет вести на одном из языков Евросоюза.

В Латвии в начале апреля вступили в силу поправки к закону об образовании, которые предусматривают перевод всех школ на латышский язык обучения к 2021/22 году.

В этой связи в Риге прошло массовое шествие против перевода обучения в школах национальных меньшинств на латышский язык.