Жители Риги возмущены рекламой в маршрутках с российским триколором

Телевизионная реклама в рижских маршрутках, в которой демонстрируется российский флаг, вызвала возмущение у горожан. Как пишет RT, член национального объединения Байба Бицена выложила в социальной сети фотографию рекламного ролика фирмы, которая предоставляет помощь в оформлении гражданства России, виз, пенсии, видов на жительство и других документов.

«Реклама в микроавтобусе на фоне российского флага», — прокомментировала она данное фото.

Свое возмущение по этому поводу высказала и журналистка Элита Вейдемане.

«Я что-то не поняла: в Риге уже позволено всё? Даже российские флаги?» — прокомментировала данный пост представительница СМИ Латвии.

3 мая парламент Латвии поддержал поправки к закону, которыми предусмотрено, что 90% содержания основных пакетов телевидения должно транслироваться на языках Евросоюза.

В начале апреля президент Латвии утвердил перевод русских школ на латышский язык обучения. Госдума РФ приняла заявление об экономических мерах в отношении страны после утверждения Ригой реформы по переводу школ нацменьшинств на латышский язык обучения.