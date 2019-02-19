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МИД РФ призвал Запад «одернуть» руководство Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Министерство иностранных дел (МИД) России обратилось к «западным кураторам» Украины с просьбой одернуть руководство страны для удержания ее от военных авантюр, которые могут иметь «катастрофические последствия». Об этом говорится на сайте ведомства во вторник, 19 февраля.

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Комментируя ситуацию в Донбассе, российские дипломаты призвали международные организации содействовать тому, чтобы Киев соблюдал взятые на себя международные обязательства. На сайте МИДа уточняется, что в последнее время наблюдатели СММ ОБСЕ отмечают резкую интенсификацию обстрелов на линии соприкосновения.

«Вчера в Донецке совершено новое злодеяние — в городе произошли три взрыва, два из которых — в непосредственной близости от места проживания наблюдателей СММ ОБСЕ. По счастливой случайности никто не пострадал», — говорится в сообщении.

В МИД РФ считают, что этот инцидент произошел в рамках предвыборной кампании действующего главы государства Петра Порошенко, который пытается переключить внимание избирателей с проблем экономики, социальной сферы, массового обнищания на военные действия в Донбассе.

«В этой игре Киев не останавливается перед самыми гнусными провокациями, пытается втянуть в них наблюдателей ОБСЕ, подставляя их под удар», — сказано в сообщении.

1 февраля начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности министерства обороны Украины Максим Комиссаров рассказал, что за время военных действий в Донбассе погибло около 2,5 тыс. мирных жителей. По его словам, среди погибших — 242 ребенка.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года в результате госпереворота, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

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