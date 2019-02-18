Место взрыва в Донецке осмотрели сотрудники ОБСЕ

Сотрудники ОБСЕ подключились к работе по установлению обстоятельств ЧП в Донецке, где утром 18 февраля прогремела серия взрывов. Министерство информации самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) опубликовало видео с места происшествия.

На кадрах видно, как сотрудники ОБСЕ осматривают территорию, где произошел взрыв, и фиксируют обнаруженные повреждения.

По словам очевидцев, взрывы прогремели в столице ДНР около 8:45 по местному времени (9:45 мск) в районе, где располагается резиденция главы ДНР и гостиница, в которой разместились представители миссии ОБСЕ. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В качестве одной из приоритетных версий произошедшего рассматривался сброс боеприпасов с дрона, однако позже замначальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин опроверг ее. Он отметил, что разрушения были зафиксированы на крыше газораспределительной станции и у подъезда по улице Кобозева, 70. Во всех случаях речь идет о закладке взрывных устройств. Кроме того, выяснилось, что сработавшие бомбы были самодельными.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года в результате госпереворота, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.