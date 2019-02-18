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Сдетонировавшие в центре Донецка взрывные устройства оказались самодельными

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Взрывные устройства, сработавшие в понедельник, 18 февраля, в центре Донецка, оказались самодельными. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей (ДАН).  

«Сегодня утром зафиксированы три разрыва самодельных безоболочных взрывных устройств, обернутых в медную фольгу», — цитирует агентство представителя Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

Устройства сдетонировали недалеко от административных зданий руководства Донецкой Народной Республики (ДНР) и гостиницы «Парк Инн», где проживают наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Одну из взрывных воронок обнаружили возле здания Донецкого национального технического университета на бульваре Пушкина.

Специалисты нашли фрагмент от электродетонатора на месте взрыва.

Ранее очевидцы рассказали о мощных взрывах в центре города около 8:45 по местному времени (9:45 мск). В качестве одной из приоритетных версий называется сброс боеприпасов с беспилотника. Следователи также рассматривают сценарий технологической аварии в газораспределительном пункте, расположенном на пересечении улицы 25-летия РККА и бульвара Пушкина, сообщает телеканал «360».

По информации ДАН, в результате взрывов повреждены кровля газораспределительного пункта и жилой дом. В настоящее время на местах происшествий работают экстренные службы. Наблюдатели ОБСЕ также прибыли на места происшествия. Жертв и пострадавших нет, отмечает «Газета.ру».

Информация о последствиях ЧП уточняется.

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