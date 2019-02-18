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Три взрыва прогремели в центре Донецка

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Фото: youtube.com/wargonzo
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В столице самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) прогремели три взрыва. Информации о пострадавших не поступало, заявили в местном МВД.

По данным правоохранительных органов, в районе ЧП расположены гостиница, где проживают представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также резиденция главы ДНР. По словам представителя силовых структур республики, неустановленные взрывные устройства были сброшены с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщает РЕН ТВ. Других подробностей пока не приводится.

15 февраля в Донбассе вблизи населенного пункта Марьинка на мине подорвался автомобиль с бойцами вооруженных сил Украины (ВСУ). Как позднее уточнили в ДНР, сработало взрывное устройство, установленное украинскими военными.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года в результате госпереворота, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил (ООС).

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