Число подтвержденных Украиной пленных из ДНР выросло до 101

Число подтвержденных украинской стороной пленных из ДНР выросло с 86 до 101. Об этом «Известиям» заявили в пресс-службе аппарата омбудсмена республики Дарьи Морозовой.

Между тем Донецк запрашивает у Киева 252 человека и подтверждает нахождение на своей территории 15 украинцев, которых готов обменять на «всех установленных».

Морозова рассказала «Известиям», что недавно Украина сделала республике предложение обменять 33 дончан на 11 украинцев. Донецк данную инициативу не поддержал, поскольку она не соответствует минской формуле «всех на всех».

Полноценная сделка, скорее всего, не состоится до выборов 31 марта. В Верховной раде отметили, что «обмен пленными — это путь к миру, который сейчас невыгоден Петру Порошенко».

Подробнее — в материале «Известий»:

Плененная сотня: заключенных на Украине жителей Донбасса стало больше