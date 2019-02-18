Появилось видео с места взрыва в Донецке

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места одного из серии взрывов, прогремевших в столице самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) утром 18 февраля.

На кадрах видно, что рядом с местом происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Утром в понедельник три взрыва прогремели в районе Донецка, где расположена резиденция главы ДНР и гостиница, в которой остановились представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Неустановленные взрывные устройства были сброшены с беспилотника.

Данных о возможных пострадавших не поступало.