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Появилось видео с места взрыва в Донецке

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Фото: РЕН ТВ
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места одного из серии взрывов, прогремевших в столице самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) утром 18 февраля.

На кадрах видно, что рядом с местом происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Утром в понедельник три взрыва прогремели в районе Донецка, где расположена резиденция главы ДНР и гостиница, в которой остановились представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Неустановленные взрывные устройства были сброшены с беспилотника.

Данных о возможных пострадавших не поступало.

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