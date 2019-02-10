Пьяные украинские зенитчики обстреляли свой склад

В Краматорске пьяные украинские военные обстреляли свой же склад. Об этом «Первому республиканскому телеканалу» 10 февраля сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Он отметил, что трое украинских зенитчиков, как обычно перебрали со спиртными напитками и решили «поиграть» с переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК) «Игла». После осуществленного выстрела одно из хранилищ с оружием загорелось.

В итоге пожар уничтожил три ПЗРК «Игла», 10 ракет, предназначавшихся для них, два пулемета, а также тысячу патронов.

Безсонов также заявил, что в документах на списание оружия было указано большее количество патронов и тепловизоров для того, чтобы скрыть случаи хищения.

19 января сообщалось, что в одном из домов на территории Донецкой области произошел пьяный дебош с участием двух офицеров ВСУ. Инцидент закончился перестрелкой и привел к смерти обоих мужчин.