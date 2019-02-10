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ВСУ перебросили «Пионы» к линии соприкосновения в Донбассе

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Фото: пресс-служба министерства обороны Украины/mil.gov.ua
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в зону боевых действий в Донбассе девять самоходных пушек «Пион» калибром 203 мм, что нарушает Минские соглашения, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

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По данным разведки ДНР, самоходные артиллерийские установки были замечены в 40 км от линии соприкосновения сторон возле поселка Новопавловка Красноармейского района. Данные пушки предназначены для уничтожения объектов в тактической глубине на расстоянии до 47 км, пишет «РИА Новости».

Кроме того, Безсонов рассказал, что в районе города Красногоровки были замечены группы радиоэлектронной борьбы ВСУ, которые работают над «подавлением каналов управления беспилотниками миссии ОБСЕ». Для уничтожения дронов силовики также установили зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10». В этой связи представитель ДНР выразил надежду на то, что наблюдатели не оставят без внимания данные нарушения.

В конце января представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил о прибытии в зону конфликта в Донбассе очередного эшелона с военной техникой ВСУ.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил (ООС).

В июне 2014 года была сформирована трехсторонняя контактная группа, в которую вошли представители России, Украины и ОБСЕ при участии представителей ДНР и ЛНР. Она занимается только реализацией Минских договоренностей, но не их концепцией. Контактная группа подразделяется на следующие подгруппы: гуманитарную, политическую, по безопасности и социально-экономическую.

В 2015 году лидерами России, Украины, Германии и Франции был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от сентября 2014 года. Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня, отвод сторонами конфликта от линии соприкосновения артиллерии калибром до 100 мм, а также танков и минометов, обмен пленными, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях ДНР и ЛНР.

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