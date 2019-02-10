ВСУ перебросили «Пионы» к линии соприкосновения в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в зону боевых действий в Донбассе девять самоходных пушек «Пион» калибром 203 мм, что нарушает Минские соглашения, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

По данным разведки ДНР, самоходные артиллерийские установки были замечены в 40 км от линии соприкосновения сторон возле поселка Новопавловка Красноармейского района. Данные пушки предназначены для уничтожения объектов в тактической глубине на расстоянии до 47 км, пишет «РИА Новости».

Кроме того, Безсонов рассказал, что в районе города Красногоровки были замечены группы радиоэлектронной борьбы ВСУ, которые работают над «подавлением каналов управления беспилотниками миссии ОБСЕ». Для уничтожения дронов силовики также установили зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10». В этой связи представитель ДНР выразил надежду на то, что наблюдатели не оставят без внимания данные нарушения.

В конце января представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил о прибытии в зону конфликта в Донбассе очередного эшелона с военной техникой ВСУ.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил (ООС).

В июне 2014 года была сформирована трехсторонняя контактная группа, в которую вошли представители России, Украины и ОБСЕ при участии представителей ДНР и ЛНР. Она занимается только реализацией Минских договоренностей, но не их концепцией. Контактная группа подразделяется на следующие подгруппы: гуманитарную, политическую, по безопасности и социально-экономическую.

В 2015 году лидерами России, Украины, Германии и Франции был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от сентября 2014 года. Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня, отвод сторонами конфликта от линии соприкосновения артиллерии калибром до 100 мм, а также танков и минометов, обмен пленными, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях ДНР и ЛНР.