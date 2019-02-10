В ЛНР ответили на обвинение в применении лазерного оружия против ВСУ

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко отверг заявление Киева, который обвинил ополченцев в применении лазерного оружия против бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он отметил, что подобного оснащения с «лучами светло-фиолетового цвета» нет на вооружении даже у развитых стран мира.

«Со всей ответственностью заявляю, что Народная милиция ЛНР не имеет в своем распоряжении никакого лазерного оружия, а заявления украинской стороны вызывают только смех», — приводит слова Морочко «Федеральное агентство новостей».

Представитель республики высказал мнение, что подобные заявления нужны Киеву для устрашения военнослужащих и простых граждан.

9 февраля на сайте Госпогранслужбы Украины было опубликовано сообщение о том, что ополченцы ЛНР используют против бойцов ВСУ лазерное оружие, которое излучает «светло-фиолетовый цвет». В нем также утверждалось, что как минимум пятеро военных получили травмы глаз, наблюдая за позициями противника в оптические приборы.

В Сети заявление Киева о наличии у ополченцев подобного оружия высмеяли. Многие пользователи соцсетей предположили, что украинских военных напугала дискотека, в частности блики от диско-шара. Другая часть аудитории и вовсе пришла к выводу, что страх на пограничников, скорее всего, навели лазерные указки.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.