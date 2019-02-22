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ЕСПЧ ответил отказом на запрос Киева по инциденту в Керченском проливе

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Фото: РИА Новости/Инфоцентр «Крымский мост»
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал Украине в просьбе наложить новые обеспечительные меры по инциденту в Керченском проливе, когда за нарушение российской границы были задержаны три украинских судна. Об этом говорится на сайте Министерства юстиции России в пятницу, 22 февраля.

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«Запрос украинской стороны основывался на информации от адвокатов и родственников моряков, содержащихся в настоящее время под стражей в Москве, о том, что состояние здоровья троих из них требует специализированной медицинской помощи», — отмечается в сообщении.

В Минюсте рассказали, что власти Украины попытались оспорить качество оказанной медицинской помощи, а также потребовали проведения конкретных медицинских манипуляций. Их доводы, основанные на заключении министерства здравоохранения Украины и экспертных мнениях, не убедили ЕСПЧ. Европейский Суд счел, что запрос не содержит новых аргументов и является идентичным заявленному ранее обращению, на которое российские власти ранее представили ответ.

О подаче Украиной иска против России стало известно 7 января. Местные власти требовали признать факт нарушения Российской Федерацией прав 24 украинских моряков. 

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. При обыске на кораблях обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море.

В Москве произошедшее назвали провокацией Киева. Президент России Владимир Путин заявил, что инцидент был организован украинскими властями перед выборами, которые намечены в стране на март 2019 года, для того чтобы отвлечь внимание граждан.

Командование вооруженных сил Украины засекретило информацию об отправке украинских военных судов в Керченский пролив 25 ноября. Украинский лидер Петр Порошенко объявил на фоне инцидента о введении военного положения в 10 регионах страны. Режим действовал до 26 декабря 2018 года. Киев также запретил въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.

23 декабря заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил направить корабль ВМС Великобритании в Керченский пролив.

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