Прямой эфир
Сюжет:

Суд оставил под арестом 20 из 24 задержанных в Черном море украинских моряков

0
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мосгорсуд признал законным продление срока ареста до 24 апреля еще четырем морякам ВМС Украины. Они обвиняются в незаконном пересечении границы России в Керченском проливе. Речь идет о продлении ареста в отношении Андрея Артеменко, Олега Мельничука, Василия Сороки и Андрея Эйдера.

На провокацию не повелись: ЕС не будет вводить новые санкции против РФ
Брюссель предложил Москве помощь в выстраивании диалога с Киевом после инцидента в Керченском проливе

В настоящий момент суд постановил оставить под стражей 20 из 24 военных украинских моряков, передает в среду, 20 февраля, ТАСС.

В понедельник суд снял с рассмотрения апелляционные жалобы в защиту четырех моряков (Беспальченко, Варимеза, Костышина и Лисового) и вернул их в Лефортовский районный суд Москвы для устранения недостатков при оформлении материалов.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу для их остановки. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

При обыске на кораблях правоохранители обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. В итоге все моряки были арестованы, переведены в Москву, где их поместили под стражу в СИЗО «Лефортово» до 24 апреля текущего года.

9 февраля шведский журналист Стефан Линдгрен заявил, что действия России во время инцидента в Керченском проливе были легитимными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд продлил арест 20 украинским морякам
Суд продлил арест четырем украинским морякам

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017