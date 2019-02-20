Суд оставил под арестом 20 из 24 задержанных в Черном море украинских моряков

Мосгорсуд признал законным продление срока ареста до 24 апреля еще четырем морякам ВМС Украины. Они обвиняются в незаконном пересечении границы России в Керченском проливе. Речь идет о продлении ареста в отношении Андрея Артеменко, Олега Мельничука, Василия Сороки и Андрея Эйдера.

В настоящий момент суд постановил оставить под стражей 20 из 24 военных украинских моряков, передает в среду, 20 февраля, ТАСС.

В понедельник суд снял с рассмотрения апелляционные жалобы в защиту четырех моряков (Беспальченко, Варимеза, Костышина и Лисового) и вернул их в Лефортовский районный суд Москвы для устранения недостатков при оформлении материалов.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу для их остановки. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

При обыске на кораблях правоохранители обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. В итоге все моряки были арестованы, переведены в Москву, где их поместили под стражу в СИЗО «Лефортово» до 24 апреля текущего года.

9 февраля шведский журналист Стефан Линдгрен заявил, что действия России во время инцидента в Керченском проливе были легитимными.