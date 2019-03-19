Пять с плюсом: как Крым отметил годовщину возвращения в Россию

Только общими усилиями россияне добьются решения поставленных перед страной задач и целей. Об этом президент Владимир Путин заявил во время выступления на праздничном концерте в Симферополе, посвященном пятилетию воссоединения Крыма с Россией. По его словам, за прошедшие годы в республике уже многое было сделано, но сделать предстоит еще больше. Фундаментальные проблемы полуострова, в том числе в сфере электрификации, транспорта и водоснабжения, должны решаться в приоритетном порядке, заверил глава государства жителей полуострова. Федеральный центр продолжит вкладывать средства в развитие инфраструктуры Крыма, так как полуостров был и остается приоритетной территорией, считают эксперты, опрошенные «Известиями».

В родную гавань

В течение многих лет севастопольцы и крымчане, находясь «вне рамок российской государственности», сохраняли любовь к своей Родине, обратился к жителям полуострова Владимир Путин.

— Поведение севастопольцев и крымчан напоминает мне поведение бойцов Красной армии в трагические месяцы начала Великой Отечественной войны, когда они, прорываясь к своим, выносили на себе, поближе к сердцу, боевые знамена своих частей, — провел историческую аналогию глава государства.

18 марта праздничные концерты прошли в разных городах полуострова. Обращаясь к собравшимся на площади Ленина в Симферополе, глава государства подчеркнул: события пятилетней давности не только привели к невероятному подъему патриотизма по всей стране, но и показали силу правды и справедливости.

— Именно поэтому Россия распахнула объятия, свои сердце и душу и с радостью и восторгом приняла вас в свою огромную многонациональную семью, — констатировал президент.

Вся главная площадь крымской столицы и прилегающие улицы в этот день были заполнены людьми, рассказал «Известиям» один из участников праздничного концерта политолог Леонид Дегтярев.

kr Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Собралось около 50 тысяч человек. Для Симферополя это очень много, как если бы в Москве собралось 10–15% жителей столицы, — сказал он. — Многие пришли с детьми. Люди брали с собой российские, крымские и крымско-татарские флаги.

Праздничные мероприятия прошли в этот день и в Севастополе. На концерт на площади Нахимова, по оценкам очевидцев, пришли около 30 тысяч зрителей. Для многих севастопольцев воссоединение стало историческим событием, рассказала «Известиям» жительница города Елизавета Маринич.

— Все мы были рады вернуться в родную гавань, — сказала она. — И отмечаем этот день с огромной радостью и воспоминаниями о проведенном в 2014 году референдуме.

Севастопольцы встречают этот праздник с особой гордостью за страну, подчеркнула еще одна жительница города-героя Анастасия Погодина.

Немало сделано

Фундаментальные проблемы полуострова, в том числе в сфере электрификации, транспорта и водоснабжения, должны решаться в приоритетном порядке, подчеркнул Владимир Путин на прошедшей в этот же день встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

— Потому что невозможно развитие на какой бы то ни было территории без наличия определенного, скажем, объема электроэнергии, тепла, просто невозможно подключать новых потребителей, если нет новых потребителей — нет развития, без транспортной инфраструктуры, — пояснил глава государства. — Конечно, впереди еще водоснабжение и так далее, а все это вещи длительного цикла работы, но на этой базе, конечно, мы должны думать и осуществлять проекты непосредственного развития на местах, прежде всего связанные с производством, со сферой туризма, образования, науки.

На встрече были затронуты и вопросы поддержки туристической отрасли, развития агропромышленного комплекса, в том числе виноделия, а также проблемы обеспечения жильем бывших военных. Для улучшения качества медицинского обслуживания Владимир Путин предложил приглашать на постоянное жительство в Крым врачей из других регионов. Федеральные власти также рассмотрят вопрос об обеспечении жильем работников сферы культуры полуострова, заверил он.

В Крыму главу государства не смогли не спросить, когда же помирятся русские и украинцы. Такой вопрос задала глава «Украинской общины Крыма» Анастасия Гридчина.

— Русский и украинский народ никогда не ссорились, и сейчас они, по моему глубочайшему убеждению, в ссоре на находятся. У нас непонимание только с сегодняшним руководством Украины, с которым вряд ли можно сварить кашу, добиться какого-то позитивного результата в развитии наших отношений, — сказал российский лидер. — Что они творят, иногда просто вызывает оторопь и недоумение. Так и хочется спросить по-украински: «З глузду з'їхав?» — С ума сошел?

kr1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Отдельное внимание президент уделил вопросу межнационального и межконфессионального согласия на территории полуострова. Обстановка кардинально изменилась после 2014 года, рассказал главе государства муфтий мусульман Крыма Хаджи Эмирали Аблаев. Он также поблагодарил руководство страны за разрешение на строительство новой соборной мечети. Религиозный лидер предложил Владимиру Путину пригласить турецкого коллегу на открытие мечети.

— Президента Турции Эрдогана я уже пригласил, он знает об этом, — отреагировал глава государства.

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Ислам — традиционная конфессия России, и государство будет делать всё, чтобы не допустить событий, подобных террористическому акту в Новой Зеландии, добавил он.

— Мы сделаем всё, что от нас зависит, чтобы ничего подобного не допускать, — пообещал президент. — А мы знаем, как опасны террористические вылазки в любую сторону. Но хочу выразить надежду на то, что в нашем обществе хватит здравого смысла, выдержки, для того чтобы пройти через любые испытания.

После вхождения региона в состав России в Крыму резко снизился уровень антисемитизма, заверил Владимира Путина председатель иудейской общины Севастополя «Хабад» Биньямин Вольф. Он также пригласил российского лидера на открытие новой синагоги в городе-герое. Президент отметил, что в таком случае стоит позвать и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

За пять лет в составе России полуостров преобразился, были решены проблемы, которые десятилетиями не решались, считает политолог Антон Хащенко.

01_Crimea_DSC_9379 В понедельник, 18 марта, в России отмечают пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией. Праздничные мероприятия, посвященные этой дате, начались еще на выходных — причем не только на самом полуострове, но и по всей стране. Только в Москве, по данным организаторов, их посетили несколько тысяч человек. Самые яркие моменты можно увидеть в галерее «Известий» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков BED_2532 Владимир Путин прибыл на полуостров в понедельник, 18 марта, чтобы посетить сразу несколько объектов и принять участие в праздничных мероприятиях. Вечером он посетил праздник, который состоялся в столице Крыма, Симферополе. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков 03_Crimea_BED_0525 Глава государства лично принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС, а также — в режиме видеоконференции — Таврической ТЭС и расположенной в Тамани подстанции «Порт». На фото: Владимир Путин во время посещения Балаклавской ТЭС, справа — министр энергетики РФ Александр Новак Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков 02_Crimea_DSC_6236 Праздничные мероприятия в Крыму начались еще в конце прошлой недели. На фото: глава Республики Крым Сергей Аксенов (в центре) во время праздничных мероприятий у здания Государственного совета Республики Крым в Симферополе в пятницу, 15 марта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков 04_Crimea_DSC_7950 Члены байкерского клуба «Ночные волки» отметили пятилетие воссоединения Крыма с Россией праздничным мотопробегом. На фото: президент «Ночных волков» Александр Залдастанов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков 05_Crimea_DSC_8893 Участники мотопробега проехали от Симферополя до Севастополя, где у горы Гасфорта состоялось праздничное шоу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков 06_Crimea_DSC_8318 Однако перед этим участники пробега растянули у горы Гасфорта самый большой флаг России в мире — площадь полотна составила почти 1,5 тыс. кв. м Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков 07_Crimea_DSC_8554 Декорации байк-шоу с участием симфонического оркестра, которое состоялось на площадке у горы Гасфорта сразу после церемонии вынесения флага в субботу, 16 марта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков 08_Crimea_DSC_9505 В Симферополе в память об исторической дате в эти дни был заложен парк «Крымская весна». На фото: муфтий Крыма Эмирали Аблаев сажает дерево вместе с сыном и внуком Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков 10_Crimea_DSC_6524 Казак у здания Государственного совета Республики Крым в Симферополе во время мероприятий, посвященных пятой годовщине проведения общекрымского референдума Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков 11_Crimea_AP5_7973 В «Артеке» в субботу, 16 марта, провели собственный детский референдум. Он уже стал частью традиции — с 2016 года в Международном детском центре таким образом не только напоминают об историческом общекрымском референдуме, но и стараются воспитывать гражданское мышление у молодого поколения. В этот раз референдум был посвящен объявлению 2020 года Годом детской дипломатии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анатолий Подаревский 12_Crimea_ERS_9567 В Москве в рамках фестиваля «Крымская весна» еще в субботу, 16 марта, открылись сразу несколько тематических площадок, на которых можно было побольше узнать об истории и традициях полуострова, а также попробовать местные блюда, вкус которых для многих ассоциируется с летом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем 13_Crimea_BED_8825 Работали площадки не только в центральной части столицы, но и в других районах, например в Новых Черемушках Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков 14_Crimea_ERS_8999 Основу гастрономической программы фестиваля составили, конечно, плов, лагман, шашлык, черноморская рыба и морепродукты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем 15_Crimea_ERS_9322 Гости фестиваля «Крымская весна» на Манежной площади в Москве, где в том числе можно было стать участником иммерсивного спектакля «Крымское путешествие» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем 16_Crimea_BED_9599 Одновременно в городе работали творческие мастерские и площадки, на которых как дети, так и взрослые могли познакомиться с богатой историей полуострова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков BED_1850 В праздничных мероприятиях в Крыму по случаю пятилетнего юбилея воссоединения полуострова с Россией приняли участие около 30 тысяч человек Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Произошла гармонизация межнациональных отношений, увеличились доходы республиканского бюджета. Однако еще не все проблемы решены, — отметил он в разговоре с «Известиями». — И президент на встрече с крымчанами сосредоточил внимание на том, что волнует людей. Именно Владимир Путин сыграл главную роль, поддержав крымчан в их решении вернуться в Россию. Поэтому полуостров всегда для него будет являться приоритетной территорией.

Точка притяжения

Здесь же, в Симферополе, Владимир Путин провел встречу и с делегацией французских политиков. Он выразил надежду, что французская общественность сделает всё для восстановления нормальных отношений Москвы и Парижа.

— Мы объединены общей историей наших народов, — пояснил российский лидер. — Она была разной в разные времена, но современный мир и тенденции его развития таковы, что если мы хотим добиваться общего результата, общего успеха, то мы, конечно, должны объединять свои усилия в этом.

Как рассказал «Известиям» депутат регионального парламента итальянской провинции Венето Стефано Вальдегамбери, Крым стал точкой притяжения для иностранных делегаций, которые хотят воочию убедиться в том, как живет полуостров и как меняются условия жизни его жителей в составе России.

kr2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Я считаю, что странам Европы следует с уважением относиться к выбору крымчан, — заявил депутат.

Он также отметил, что большая итальянская делегация в составе 10–15 политиков, представителей бизнеса, журналистов крупнейших изданий намерена посетить полуостров в апреле в преддверии Ялтинского форума.

— С годами будет все больше и больше европейских делегаций, желающих посетить полуостров, — согласен с итальянским коллегой и член берлинской палаты депутатов из партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн. — Призывы к прекращению санкций также становятся все громче.

Парламентарий также подчеркнул, что члены бундестага и немецкие бизнесмены приедут на предстоящий Ялтинский экономический форум.

Особое внимание

В этот же день глава государства запустил на полную мощность Балаклавскую и Таврическую ТЭС. Станции уже поставляли энергию с октября прошлого года, однако с введением двух новых блоков их мощность будет увеличена до 940 МВт.

— С учетом ввода новых объектов общий энергетический ресурс Крыма и Севастополя составит порядка 2070 мегаватт, — отметил глава государства. — Таких объемов будет достаточно не только для покрытия собственных потребностей, с учетом планов развития Крымского полуострова, но и при необходимости для передачи в соседние регионы страны.

Одновременно в Краснодарском крае была введена в строй и новая современная подстанция «Порт», обеспечивающая развитие морского порта «Тамань» и работу Крымского моста.

Кремль продолжит вкладывать средства в развитие инфраструктуры Крыма, уверен политтехнолог Дмитрий Фетисов.

kr3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Это говорит об особом внимании Владимира Путина к полуострову. Президент публично демонстрирует желание развивать Крым, несмотря на продолжающиеся антироссийские санкции, — отметил политолог.

В Севастополе Владимир Путин также посетил мемориальный комплекс «Малахов курган», где осмотрел музейную экспозицию, посвященную подвигу российских солдат в Крымской войне.