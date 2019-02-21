Родные в гавани: сирийцы приедут на юбилей воссоединения Крыма с РФ

Делегация из Сирии прибудет в Крым для участия в торжественных мероприятиях по случаю пятой годовщины воссоединения полуострова с Россией . Об этом «Известиям» сообщила советник сирийского президента Бусейна Шаабан. Информацию о предполагающемся визите делегации САР подтвердили и в международном комитете парламента арабской республики. В администрации президента Сирии также подчеркнули, что сейчас прорабатывается вопрос визита Башара Асада на полуостров для участия в V Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) в апреле . Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил «Известиям», что в ближайшие три месяца будет запущена совместная сирийско-крымская судоходная компания.

В Крыму 18 марта отметят пятилетие воссоединения с Россией. При этом празднование начнется уже 16 числа — именно в этот день в 2014 году произошел исторический референдум, на котором свыше 96% населения полуострова высказалось за вхождение региона в состав РФ. В торжественных мероприятиях по этому поводу примет участие и представительная делегация из САР.

— Да, планируется визит представителей Сирии в Крым в марте. Россия — дружественная для нас страна и ключевой союзник. Москву и Дамаск связывают прекрасные двусторонние отношения , — заявила советник президента Сирии Бусейна Шаабан корреспонденту «Известий» в кулуарах Валдайского форума, который проходил в российской столице 19–20 февраля.

Она напомнила, что полуостров уже посещали члены сирийского парламента, а также представители бизнес-сообщества арабской республики.

Информацию о готовящемся визите сирийской делегации в Крым 16–18 марта подтвердили и в международном комитете парламента САР . Зампредседателя комитета Аммар аль-Асад в беседе с «Известиями» выразил уверенность, что Сирия примет участие в торжествах на полуострове.

— Это будет прекрасный шаг, мы будем участвовать без каких-либо сомнений, — заверил депутат. Он отметил, что состав делегации пока неизвестен, скорее всего, это будут представители парламента и правительства Сирии, участники прошлогоднего Ялтинского международного форума.

Сам Башар Асад вряд ли посетит полуостров в эти даты, отметила советник президента. Однако, она не исключила, что сирийский лидер примет участие в Ялтинском форуме. По ее словам, такая возможность сейчас прорабатывается, ведется обсуждение с российским руководством.

Ранее сопредседатель ЯМЭФ Андрей Назаров заявил СМИ, что глава Крыма Сергей Аксенов пригласил президента САР и получил подтверждение предстоящего визита. Однако чуть позже посол Сирии в Москве Рияд Хаддад сообщил, что Башар Асад «вряд ли сможет принять участие» в мероприятии.

Постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил «Известиям»: организаторы ЯМЭФ намерены продолжать контакты с сирийской стороной и надеются, что президент арабской страны все же посетит полуостров.

— Одну из сессий форума мы планируем посвятить вопросам взаимодействия с Сирией. Рассчитываем, что Башар Асад приедет. Никаких препятствий для этого не видим, — сообщил постпред.

По его словам, у Крыма и Сирии «непочатый край совместной работы». Так, напомнил политик, между Дамаском и Симферополем есть договоренность о создании сирийско-крымского торгового дома и совместной судоходной компании.

— Торговый дом уже первично зарегистрирован, и ему надо нарастить свою деятельность. Судоходная компания в процессе разработки. В ближайшие три месяца, условно говоря, мы должны добиться ее формирования, — сказал Георгий Мурадов.

Андрей Назаров подчеркнул, что в апреле на юбилейном Ялтинском форуме организаторы снова ждут большую сирийскую делегацию, которая будет представлена на высоком правительственном уровне, так как имеет статус почетного гостя, чтобы продолжить работу по крымско-сирийскому сотрудничеству.

— Инвестиционная привлекательность полуострова хороша известна нашим сирийским партнерам. Так в планах открыть авиасообщение, наладить портовое сообщение и товарообмен. Кроме того, сирийцы заинтересованы в привлечении наших строительных компаний, которым будет под силу восстановить разрушенную инфраструктуру и жилищный фонд, —рассказал «Известиям» сопредседатель ЯМЭФ.

Помимо Сирии в торжествах по случаю юбилея крымского референдума примут участие французские политики во главе с членом партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани . Об этом политик сам рассказал «Известиям». Тьери Мариани возглавлял группу французских депутатов и сенаторов, которые посещали полуостров в 2015 и 2016 годах.

— Во французской делегации будет 8–9 действующих парламентариев. Планируем посетить Симферополь и Севастополь и провести встречи с российскими политиками, которые прибудут в Крым на празднование «дня рождения» референдума, — сообщил политик.

Основные торжества на полуострове пройдут в крупнейших городах региона — тех самых, которые намерена посетить французская делегация — 16 и 18 марта. Планируется провести парады на центральных площадях и торжественные приемы для иностранных гостей, а также выпустить специальную юбилейную медаль, посвященную пятой годовщине крымского референдума.