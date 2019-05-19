В Госдуме ответили на обещание Зеленского вернуть Крым

Крымчане не нуждаются в украинских «освободителях», заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

«Крым не нуждается в освобождении и «освободителях» типа ОУН-УПА (запрещена в РФ), «Правый сектор» (экстремистская организация запрещена в РФ), добровольческие батальоны, Петр Порошенко, Владимир Зеленский. В отношении нашего полуострова главный комик Украины пошутил неудачно», - цитирует «РИА Новости-Крым» депутата.

Бальбек отметил, что если подобные заявления Зеленский будет делать и дальше, то станет «таким же нерукопожатным в РФ, как и его предшественник».

18 мая Зеленский заявил, что вернут Крым в состав Украины, однако отметил, что это будет нескоро. При этом он заявил, что «освободит» крымских татар, которые якобы вновь стали жертвами репрессий.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после того, как 96,77% жителей полуострова проголосовали на референдуме за присоединение к России. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей «оккупированной» территорией.

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил на заявление Зеленского словами российского лидера Владимира Путина про «уши осла»/