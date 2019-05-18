Порошенко предложил крымским татарам автономию

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости предоставить крымским татарам национальную территориальную автономию в составе страны с целью восстановления украинского суверенитета над Крымом. Об этом он заявил в субботу, 18 мая, в ходе выступления на мероприятии к Дню памяти депортированных народов.

«Должно быть завершено законодательное закрепление неотъемлемого права крымско-татарского народа как коренного народа Украины на самоопределение в составе независимого украинского государства», — приводит его слова «Интерфакс».

Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что Крым превращается в «военный плацдарм». По его мнению, нельзя исключать размещения ядерного оружия на полуострове.

Крым воссоединился с РФ в 2014 году после того, как 96,77% жителей полуострова проголосовали на референдуме за присоединение к России. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей «оккупированной» территорией. В Москве неоднократно указывали, что референдум прошел с соблюдением международного права и вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

После воссоединения президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития». По словам главы Крыма Сергея Аксенова, после принятия документа сотни семей реабилитированных народов были обеспечены жильем либо получили материальную помощь на строительство индивидуального жилья. Также были приняты решения о выделении земельных участков более чем 4 тыс. граждан.

В период с 1941 по 1944 год из Крыма депортировали более 200 тыс. крымских татар, немцев, греков, болгар, армян, итальянцев. В 1989 году СССР признал незаконными и преступными репрессивные акты против народов, с 1994 года 18 мая отмечается как День памяти депортированных народов.