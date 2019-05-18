Аксенов рассказал о мерах обустройства репатриантов в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, какие меры предпринимают власти Крыма для обустройства семей депортированных в 1940-е годы граждан и для достижения межконфессионального мира на полуострове. Об этом в субботу, 18 мая, сообщает «РИА Новости».

«Более 10 млрд рублей выделено на поддержку людей, которые были депортированы, квартиры новые выделяются. Сегодня мы были в КИПУ (республиканский инженерно-педагогический университет), какой здесь строится огромный центр полиэтнической культуры. При Украине только обещали его построить», — подчеркнул Аксенов.

Кроме того, он рассказал о школе в микрорайоне Фонтаны (Симферополь), обучение в которой ведется на крымско-татарском языке, а также напомнил о строительстве мемориального комплекса на станции «Сирень» и главной мечети Крыма в Симферополе.

В заявлении Аксенова ко Дню памяти жертв депортации говорится, что крымские власти планируют в 2019 году направить около 2,6 млрд рублей на улучшение условий жизни крымчан, семьи которых были депортированы из региона и только спустя несколько десятилетий смогли вернуться на родину.

Крым воссоединился с РФ в 2014 году после того, как 96,77% жителей полуострова проголосовали на референдуме за присоединение к России. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей «оккупированной» территорией. В Москве неоднократно указывали, что референдум прошел с соблюдением международного права и вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

После воссоединения президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития». По словам Аксенова, после принятия документа сотни семей реабилитированных народов были обеспечены жильем либо получили материальную помощь на строительство индивидуального жилья. Также были приняты решения о выделении земельных участков более чем 4 тыс. граждан.

В период с 1941 по 1944 год из Крыма депортировали более 200 тыс. крымских татар, немцев, греков, болгар, армян, итальянцев. В 1989 году СССР признал незаконными и преступными репрессивные акты против народов, с 1994 года 18 мая отмечается как День памяти депортированных народов.