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ЕСПЧ назначил дату рассмотрения дела «Украина против России» по Крыму

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Фото: TASS/Zuma/Dirk Waem
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Заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина заявил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил заседание по крымской части дела «Украина против России» на 11 сентября. Об этом он написал на своей странице в Facebook в среду, 15 мая.

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«Только что секретариат уполномоченного по вопросам ЕСПЧ получил письмо, которого мы ждали с февраля этого года. Заседание суда относительно приемлемости 20958/14 (по Крыму) назначено на 11 сентября 2019 года. Держим кулаки и скрещенные пальцы, чтобы на этот раз оно состоялось», — отметил Лещина.

7 января Киев подал в Европейский суд по правам человека иск против России, в котором потребовал признать незаконным арест украинских моряков, задержанных погранслужбой ФСБ в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Жалоба также содержит часть, которая касается присоединения Крыма к России в 2014 году. Киев обвинил Москву в нарушении конвенции по правам человека. По словам министра юстиции Украины Павла Петренко, дело включает «незаконную аннексию, нарушения прав человека».

Рассмотрение жалобы должно было состояться 27 февраля, однако было перенесено на неопределенный срок. Причины такого решения в ЕСПЧ не уточнили.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Украина до сих пор отказывается признавать итоги голосования, а политики строят планы по «возвращению» полуострова. В РФ отметили, что подобные идеи являются «несбыточной мечтой» Киева, а вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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