Обещание Порошенко вернуть Крым сенатор назвала несбыточной мечтой

Обещания президента Украины Петра Порошенко вернуть Крым Украине останутся несбыточными мечтами. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказала член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева.

Накануне, 17 марта, Порошенко пообещал, что Крым вернется под контроль Украины сразу же после выборов. В своем Facebook президент Украины подчеркнул, что Киев «ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности никогда не пойдет».

«Можно сказать с абсолютной уверенностью, что эти пять лет показали следующее: выбор крымчан в 2014 году был осознанным. Этот выбор базировался на восстановлении исторической справедливости, воссоединении со своей Родиной. И следовательно любые мечтания Петра Порошенко останутся на уровне его мечтаний», — сказала сенатор Тимофеева.

Она признала, что в Крыму есть свои сложности, в частности, санкции для Крыма более жесткие, чем для остальных граждан России.

«Да, не всё идет гладко ,как бы хотелось, но ощущение правильности выбора подтверждено уже временем. И людей переубедить, переломать не получится. Когда человек действительно возвращается домой, к своим историческим корням, когда он восстает против несправедливости, всё можно пережить», — подчеркнула член Совета Федерации.

Она выразила уверенность, что в Крыму построят социальную инфраструктуру — в частности, новые больницы.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, инаугурация — 31 мая. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. На сегодняшний день лидером предвыборного рейтинга является кандидат Владимир Зеленский.

Порошенко сократил отставание от него: на данный момент за Зеленского готовы проголосовать 24% граждан Украины, нынешнего главу государства поддерживают 20% жителей. Тройку лидеров замыкает глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с результатом 13%.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014-го по результатам референдума, на котором абсолютное большинство жителей региона высказались в пользу воссоединения с Россией. Несмотря на полное соответствие процедуры международным нормам, Украина и ряд других государств не признают итогов волеизъявления крымского народа.