Прямой эфир
Сюжет:

Обещание Порошенко вернуть Крым сенатор назвала несбыточной мечтой

0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обещания президента Украины Петра Порошенко вернуть Крым Украине останутся несбыточными мечтами. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказала член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева.

Накануне, 17 марта, Порошенко пообещал, что Крым вернется под контроль Украины сразу же после выборов. В своем Facebook президент Украины подчеркнул, что Киев «ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности никогда не пойдет».

«Любое столкновение могло полностью перевернуть ситуацию»
Воспоминания жителей Крыма о том, как полуостров возвращался в Россию

«Можно сказать с абсолютной уверенностью, что эти пять лет показали следующее: выбор крымчан в 2014 году был осознанным. Этот выбор базировался на восстановлении исторической справедливости, воссоединении со своей Родиной. И следовательно любые мечтания Петра Порошенко останутся на уровне его мечтаний», — сказала сенатор Тимофеева.

Она признала, что в Крыму есть свои сложности, в частности, санкции для Крыма более жесткие, чем для остальных граждан России.

«Да, не всё идет гладко ,как бы хотелось, но ощущение правильности выбора подтверждено уже временем. И людей переубедить, переломать не получится. Когда человек действительно возвращается домой, к своим историческим корням, когда он восстает против несправедливости, всё можно пережить», — подчеркнула член Совета Федерации.

Она выразила уверенность, что в Крыму построят социальную инфраструктуру — в частности, новые больницы.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, инаугурация — 31 мая. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. На сегодняшний день лидером предвыборного рейтинга является кандидат Владимир Зеленский.

Порошенко сократил отставание от него: на данный момент за Зеленского готовы проголосовать 24% граждан Украины, нынешнего главу государства поддерживают 20% жителей. Тройку лидеров замыкает глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с результатом 13%.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014-го по результатам референдума, на котором абсолютное большинство жителей региона высказались в пользу воссоединения с Россией. Несмотря на полное соответствие процедуры международным нормам, Украина и ряд других государств не признают итогов волеизъявления крымского народа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Крыму назвали лицемерием обещание Порошенко «вернуть» полуостров
Порошенко пообещал вернуть Крым «сразу же после выборов»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017