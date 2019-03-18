Порошенко пообещал вернуть Крым «сразу же после выборов»

Действующий украинский лидер Петр Порошенко заявил, что вернет Крым без «торгов и договоренностей» сразу же после президентских выборов в марте этого года.

На своей странице в Facebook Порошенко написал, что не допустит в вопросе территориальной принадлежности Крыма «никаких торгов и закулисных договоренностей».

«И Крым будет возвращен Украине. Мы делаем всё возможное, чтобы это было сделано как можно скорее, сразу же после президентских выборов», — цитирует главу Украины «РИА Новости».

В начале марта кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко также заявила, что вернет Донбасс и полуостров Крым Украине в том случае, если победит на выборах. Кроме того, она пообещала отменить неприкосновенность депутатов, ввести бесплатное образование молодежи и обеспечить молодые семьи малопроцентными кредитами.

На сегодняшний день лидером предвыборного рейтинга является кандидат Владимир Зеленский. Порошенко сократил отставание от него: на данный момент за Зеленского готовы проголосовать 24% граждан Украины, нынешнего главу государства поддерживают 20% жителей. Тройку лидеров замыкает Тимошенко с результатом 13%.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, инаугурация — 31 мая. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014-го по результатам референдума, на котором абсолютное большинство жителей региона высказались в пользу воссоединения с Россией. Несмотря на полное соответствие процедуры международным нормам, Украина и ряд других государств не признают итогов волеизъявления крымского народа.