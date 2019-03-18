Наш: россияне не изменили отношения к возвращению Крыма

Подавляющее большинство россиян по-прежнему положительно оценивают решение о воссоединении Крыма с Россией. По данным ВЦИОМа, такую точку зрения разделяют 88% граждан. Все ожидания крымчан и севастопольцев от исторических событий 2014 года не просто оправдались, но и были превышены, заверили «Известия» сенаторы, представляющие эти регионы в Совете Федерации. Пятилетие «крымской весны» на полуострове отметят масштабными праздничными мероприятиями, участие в которых примет президент России Владимир Путин. В день пятилетия воссоединения Крыма с Россией главу государства ждут и в Севастополе, и в Симферополе.

Особое отношение

В городе-герое российский лидер посетит мемориальный комплекс «Малахов курган», посвященный обороне Севастополя в годы Крымской и Великой Отечественной войн. Там же Владимир Путин пообщается с жителями и ознакомится с работой недавно введенной в строй Балаклавской теплоэлектростанции. В этот же день в городе пройдет показ военной техники и кораблей, а на Нахимовской площади развернут огромный триколор.

Из Севастополя, как сообщили в Кремле, президент отправится в Симферополь. В столице республики Владимир Путин пообщается с представителями крымской общественности и выступит с речью на праздничном концерте. Весь день 18 марта проезд на общественном транспорте в городе будет бесплатным. Вечером в разных местах полуострова в честь памятной даты пройдут праздничные фейерверки.

Неоднократные посещения полуострова Владимиром Путиным говорят о его особом отношении к этому региону, считает представитель Госсовета Крыма в верхней палате парламента Сергей Цеков.

— Крым находится в постоянном поле внимания главы государства, и мы это чувствуем, — отметил в разговоре с «Известиями» сенатор. — Его приезд еще раз подчеркивает тот факт, что Крым находится в составе России справедливо и возвращение полуострова Украине никогда не произойдет.

Оправдание надежд

По словам парламентария, связанные с воссоединением Крыма с Россией надежды крымчан не только оправдались, но даже превысили ожидания.

— Всё, что произошло за пять лет, — это большой подарок, большая благодарность крымчанам за любовь к России, которую они сохраняли даже в годы нахождения полуострова в составе Украины, — сказал он. — Известный факт: когда проводили соцопросы, две трети крымчан всегда говорили, что хотели бы быть вместе с Россией.

С одной стороны, пять лет — очень мало. Но с другой — за этот срок удалось полностью переориентировать целый регион с законодательных и экономических отношений в одном государстве на Россию, отметила в беседе с «Известиями» сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева.

— Этого невозможно было бы представить, если бы не было воли, целеустремленности как руководителей российского государства, так и всей страны в целом, — подчеркнула она.

По словам члена Совфеда от исполнительной власти Крыма Ольги Ковитиди, сегодня крымчане доверяют и местной, и федеральной власти.

— Главное достижение республики за пять лет — люди не разочарованы, — заявила сенатор, выступая в пресс-центре «Известий» накануне памятной даты.

Статус великой державы

Спустя пять лет после исторического воссоединения подавляющее большинство россиян (88%) по-прежнему положительно оценивает решение о воссоединении Крыма с Россией. Об этом говорится в последнем опросе ВЦИОМа, с результатами которого ознакомились «Известия». При этом три четверти (73%) респондентов считают, что полуостров начал развиваться более успешно, вернувшись в состав России.

По мнению 18% участников опроса, воссоединение положительно сказалось на их жизни и жизни их семьи. Позитивные последствия россияне видят прежде всего в туристическом плане — 21% опрошенных сказали, что теперь можно ездить отдыхать без пересечения границы.

Для россиян события 2014 года остаются важным символом силы и самостоятельности страны, ее статуса великой державы, прокомментировал «Известиям» результаты исследования гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров.

В телефонном опросе «ВЦИОМ-Спутник», который проводился 12 марта, приняли участие 1,6 тыс. человек.

Политическая интеграция

Процесс интеграции Крыма и Севастополя в российское правовое пространство был достаточно долгим, отмечают в экспертной среде. На первом этапе оба субъекта входили в Крымский федеральный округ. Для облегчения интеграции было создано Министерство по делам Крыма, просуществовавшее чуть больше года. В итоге регионы были включены в состав Южного федерального округа.

Сейчас интеграция крымских органов власти в российские властные структуры практически завершена, считает глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

— Однако риски для этой интеграции хоть и ослаблены, но остаются, — отметил в беседе с «Известиями» эксперт. — Сохраняются внутриэлитные конфликты ​— как из-за стремления к автономии таких фигур, как Алексей Чалый (депутат заксобрания Севастополя, бывший «народный мэр» Севастополя. — «Известия»), так и из-за бизнес-интересов.

Еще в «украинский период» в Севастополе были сильны настроения в пользу проведения прямых выборов главы города, напомнил «Известиям» вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский.

— Киев так и не решился дать Севастополю такую возможность — решение о прямых выборах губернатора Севастополя было принято уже в России, — добавил он.

За пять лет кардинально изменилось и партийное поле полуострова. Украинские бренды исчезли, а на их место пришли российские политические структуры. Однако, по словам Ростислава Туровского, оппозиционным парламентским партиям в Крыму не удалось получить поддержку среди жителей — ни КПРФ, ни «Справедливая Россия», ни ЛДПР достаточно прочно в Крыму не обосновались.