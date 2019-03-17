Прямой эфир

Порошенко пообещал «решительные шаги» для возвращения Крыма и Донбасса

0
Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с избирателями в Киеве пообещал вернуть мирным путем Крым и Донбасс Украине в случае своей победы на президентских выборах, которые пройдут в конце марта 2019 года. Об этом сообщает в воскресенье, 17 марта, телеканал Newsone.

«Любое столкновение могло полностью перевернуть ситуацию»
Воспоминания жителей Крыма о том, как полуостров возвращался в Россию

«Донбасс и, слышите, Крым вернутся в Украину!.. После выборов мы сделаем решительные шаги для возвращения Донбасса и Крыма политико-дипломатическим путем», — сказал он.

В начале марта кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко также заявила, что вернет Донбасс и полуостров Крым Украине в том случае, если победит на выборах. Кроме того, она пообещала отменить неприкосновенность депутатов, ввести бесплатное образование молодежи и обеспечить молодые семьи малопроцентными кредитами.

На сегодняшний день лидером предвыборного рейтинга является кандидат Владимир Зеленский. Порошенко сократил отставание от него: на данный момент за Зеленского готовы проголосовать 24% граждан Украины, нынешнего главу государства поддерживают 20% жителей. Тройку лидеров замыкает Тимошенко с результатом 13%.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, инаугурация — 31 мая. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014-го по результатам референдума, на котором абсолютное большинство жителей региона высказались в пользу воссоединения с Россией. Несмотря на полное соответствие процедуры международным нормам, Украина и ряд других государств не признают итогов волеизъявления крымского народа.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона не признали новую власть, которая сменилась в стране в феврале, и объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик.

Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в апреле 2018 года сменив ее на операцию объединенных сил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД Германии назвал воссоединение Крыма с Россией «фатальным нарушением права»
Порошенко пообещал поставить вопрос о членстве в НАТО в 2019 году

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017