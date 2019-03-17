Порошенко пообещал «решительные шаги» для возвращения Крыма и Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с избирателями в Киеве пообещал вернуть мирным путем Крым и Донбасс Украине в случае своей победы на президентских выборах, которые пройдут в конце марта 2019 года. Об этом сообщает в воскресенье, 17 марта, телеканал Newsone.

«Донбасс и, слышите, Крым вернутся в Украину!.. После выборов мы сделаем решительные шаги для возвращения Донбасса и Крыма политико-дипломатическим путем», — сказал он.

В начале марта кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко также заявила, что вернет Донбасс и полуостров Крым Украине в том случае, если победит на выборах. Кроме того, она пообещала отменить неприкосновенность депутатов, ввести бесплатное образование молодежи и обеспечить молодые семьи малопроцентными кредитами.

На сегодняшний день лидером предвыборного рейтинга является кандидат Владимир Зеленский. Порошенко сократил отставание от него: на данный момент за Зеленского готовы проголосовать 24% граждан Украины, нынешнего главу государства поддерживают 20% жителей. Тройку лидеров замыкает Тимошенко с результатом 13%.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, инаугурация — 31 мая. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014-го по результатам референдума, на котором абсолютное большинство жителей региона высказались в пользу воссоединения с Россией. Несмотря на полное соответствие процедуры международным нормам, Украина и ряд других государств не признают итогов волеизъявления крымского народа.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона не признали новую власть, которая сменилась в стране в феврале, и объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик.

Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в апреле 2018 года сменив ее на операцию объединенных сил.